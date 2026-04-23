Galatasaray Kulübünün hayata geçireceği Aslantepe Vadisi projesinin temeli atıldı

Galatasaray Kulübünün hayata geçireceği Aslantepe Vadisi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

RAMS Park'ın yanındaki alanda yapılan törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Valisi Davut Gül, eski başkanlardan Adnan Polat, Ünal Aysal, Faruk Süren ve Alp Yalman, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri ile sporcular katıldı.

Temel atma töreni öncesinde Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek ile RAMS Park'ta bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sonrasında Dursun Özbek'in Galatasaray Kulübü adına kaleme aldığı "Geleceğe Mektup" adlı yazı temel atma töreninde okundu. Söz konusu yazı, 50 yıl sonra konduğu özel kutudan çıkartılacak.

Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporu için çok önemli bir günde bir araya geldiklerini belirterek, "Gerçekten gurur verici bir gündeyiz. Öncelikle bugün 23 Nisan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Çocuklarımızın bu güzel bayramını, en içten dileklerimle kutluyorum. Sporcuları görünce gerçekten gurur duyuyoruz. Bu tesisler sizin için yapılıyor. Bu tesislerin temelinde sizlerin başarıları, azimleri ve heyecanları var." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Dursun Özbek ile bu projenin sürecini titizlikle takip ettiklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız, bu sürecin hızlıca gerçekleştirilmesi için her türlü desteğin verilmesi talimatını verdi. Türk sporuna önemli bir eserin kazandırılmasını istedi. Türkiye, şu anda dünyada spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Ülkemizde bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Modern UEFA ve FIFA standartlarındaki statlarla, kapalı yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle ve yaptığımız pek çok organizasyonla bunu Avrupa'ya kanıtladık." dedi.

Projeden dolayı heyecanlı olduğunu aktaran bakan Bak, şöyle devam etti:

"Burası bana göre Türk sporunda önemli merkez olacak. Bu proje, olimpik branşların ve dünya çapındaki spor etkinliklerinin yapılabileceği bir kapasiteye sahip olacak. 13 bin seyirci kapasiteli bir salon olacak. Galatasaray'ın basketbol ve voleybolda ortaya koyduğu başarılar belli. Antrenman salonları olacak. Voleybol salonu olacak. Yüzmede önemli sporcular yetişeceğine inandığımız bir tesis de olacak. Bana göre burası yaşayan bir spor kompleksi olacak. Bir tesisin yaşaması çok önemli. RAMS Park'ın yanında gençlerin, çocukların, sporcuların ve seyircilerin sürekli gelecekleri, antrenman yapacakları, antrenman saatlerinden sonra yan tarafta stadı görebilecekleri yaşayan bir tesis oluşturulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız, sporun içinden geliyor. Bu yüzden şanslıyız. Cumhurbaşkanımız, kulüplerin getirdiği projelere ve yatırımlara destek veriyor. Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız statlarla ve tesislerle Türk sporunun temellerini atmaya devam ediyoruz. Gerçekten bize gurur veren sonuçlar ortaya çıkmaya devam ediyor."

Bakan Bak, bu tesisin çok kısa sürede tamamlanmasını istediklerini dile getirerek "Başkanımla az önce konuştuk. 3 yıl gibi bir sürede bu proje tamamlanacak. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım yapılıyor. Hep beraber bu tesisin tamamlanması için çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Kurucularımızın ortaya koyduğu vizyon sadece bir spor başarısı değil"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise geleceğe yön verecek çok önemli bir adım attıklarını aktararak "Bugün milletimizin en anlamlı günlerinden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, aslında geleceğe duyduğu inancın en güçlü göstergesidir. Çünkü çocuklar sadece yarının değil, aynı zamanda bugün de kurulan hayallerin en saf, en güçlü temsilcileridir. Galatasaray da tarihi boyunca hep bu hayallerin peşinden gitmiş, imkansız denilen hedefleri gerçeğe dönüştürmüş bir kulüptür. Kurucularımızın ortaya koyduğu vizyon sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda bir inancın ve bir geleceğin ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün kurucularının ortaya koyduğu vizyonla Aslantepe Vadisi projesinin temellerini attıklarını aktaran Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslantepe Vadisi'ne ve diğer projelere büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ediyorum. Aslantepe Vadisi, sadece proje değildir. Galatasaray'ın geleceğini güvence altına alma iradesidir. Bugün hayatımın en mutlu ve gururlu günlerinden birini yaşıyorum. Galatasaray için kurduğum hayallerin belki de en önemlisinin ilk adımını burada sizlerle beraber atıyoruz."

İstanbul Valisi Gül: "Sportif başarı çok önemli"

İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray'ın yakaladığı başarılarla ülkedeki herkesi gururlandırdığını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Davut Gül, "Galatasaray'ın yakaladığı başarılar, milletimizin yüzünü güldürüyor. Ortada Galatasaraylı olan veya olmayan herkesi gururlandıran bir başarı var. Sportif başarı çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kulüplere olduğu gibi Galatasaray'a da altyapının güçlenmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından destek veriliyor." şeklinde konuştu.

Proje detayları

Aslantepe Vadisi projesi için RAMS Park'ın yanında 165 bin metrekare tesis inşa edilecek. Bu alanda 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu, 600 kişilik basketbol antrenman salonu, 3 bin 500 kişilik voleybol salonu, bin kişilik judo ve çok amaçlı salonu, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark, 300-800 kişilik çok amaçlı performans salonu yer alacak. 3 yıl içinde bitirilmesi planlanan bu proje için yaklaşık 200 milyon dolar harcanacak.