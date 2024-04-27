Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı Başladı
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan bütçe toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendi. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu toplantıda hazır bulundu. Toplantıda divan başkanı olarak Eşref Alaçayır seçildi ve toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, başladı.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu hazır bulundu.
Toplantıyı açan başkan Özbek, divan başkanlığı için önerilen Eşref Alaçayır'ı oylamaya sundu. Alaçayır, oy birliğiyle bütçe toplantısının divan başkanı seçildi.
Divan heyetinin oluşturulmasının ardından toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.