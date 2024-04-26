Galatasaray Kulübü Yıllık Bütçe Toplantısı Yarın Yapılacak
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan bütçe toplantısı, yarın Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda yönetim kurulu mali konularda sunum yapacak ve bütçe tasarısı görüşülerek karara bağlanacak.
Galatasaray Kulübünde yıllık olağan bütçe toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda yapılacak toplantıda yeterli çoğunluk şartı aranmayacak. Toplantı, saat 10.00'da başlayacak.
Genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu mali konularda sunum yapacak.
Toplantı, bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanmasıyla sona erecek.