Galatasaray, Kredi Yapılandırmasını Tamamladı
Galatasaray, Bankalar Birliği kapsamındaki tüm yapılandırılmış kredi borçlarını kapatarak bu süreci resmen sonlandırdığını açıkladı. Kulüp, Ziraat Bankası ve Denizbank ile imzalanan kredi anlaşmalarının tamamen kapatıldığını duyurdu.
GALATASARAY, Bankalar Birliği kapsamındaki tüm yapılandırılmış kredi borçlarını kapatarak süreci resmen sonlandırdığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış ve 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor