Galatasaray, Kredi Yapılandırmasını Tamamladı

GALATASARAY, Bankalar Birliği kapsamındaki tüm yapılandırılmış kredi borçlarını kapatarak süreci resmen sonlandırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış ve 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.