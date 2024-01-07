Galatasaray - Konyaspor maçının hakemi kim? Galatasaray maçını kim yönetecek, hangi hakem var?

Galatasaray - Konyaspor maçının hakemi kim? Sorusu, bugün oynanacak olan karşılaşma nedeniyle birçok taraftar tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın evinde mücadele edeceği Konyaspor ile ligde 45. kez karşılaşacak. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçının hakemi kim? Galatasaray maçını kim yönetecek, hangi hakem var? İşte Galatasaray - Konyaspor maçının hakemi! Ali Şansalan kimdir, hangi takımlı?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

07 Ocak 2024 tarihinde Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç, 07 Ocak Pazar günü saat 19:00'de başlayacak ve İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacaktır. Galatasaray'da Konyaspor maçında iki futbolcu sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören Sacha Boey ve Lucas Torreira cezalı duruma düşmüştü.

Ali Şansalan

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 17 Mart 1988, Balıkesir doğumlu Süper Lig'de görev alan Türk profesyonel futbol hakemidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Hakemliğe 2009 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Çanakkale bölge hakemi olarak başlamıştır. 2017 yılında Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede Süper Lig'de ilk kez maç yöneten Şansalan 2019 yılından beri Süper Lig'de düzenli olarak olarak görev almaktadır.

ALİ ŞANSALAN HANGİ TAKIMLI?

Hakemlerin tuttuğu takım bilgisi doğrulanmamaktadır bu sebeple Ali Şansalan 'ın hangi takımlı olduğu bilinmemektedir.