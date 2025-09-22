Galatasaray Konyaspor Maçında 3 Değişiklikle Sahaya Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt maçının 11'ine göre Konyaspor karşısına 3 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Eintracht Frankfurt maçının 11'ine göre Konya karşısında 3 değişiklik yaptı. Davinson Sanchez, Eren Elmalı ve Mario Lemina'nın yerine Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Eren Elmalı ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

Davinson Sanchez 21 maç sonra yedek

Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Konyaspor maçıyla yedeklerde başladı. Son olarak geçtiğimiz sezon 27 Şubat 2025 tarihinde Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında 11'de olmayan Sanchez toplam 21 maç sonra yedek kulübesinde yer aldı.

Ismail Jakobs, 3 maç sonra 11'de

Sarı-kırmızılıların Senegalli sol bek beki Ismail Jakobs, Konyaspor müsabakasına 11'de başladı. Bu sezon son olarak Kayserispor deplasmanında 11'de yer alan Jakobs, 2'si lig, 1'i Avrupa kupası mücadelesi olmak üzere toplam 3 maç sonra 11'de görev aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray, Konyaspor maçına; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfired Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay ve Mario Lemina bekledi.

Bafetimbi Gomis maçı takip etti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Konyaspor maçı izlemek için stadyuma geldi. Tribünlerde yoğun ilgiyle karşılaşan Gomis, sarı-kırmızılı taraftarların istediğini kırmadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Fransız eski futbolcu, Galatasaray ile Trendyol Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşamıştı.

Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor maçında da takımını yalnız bırakmadı. Müsabakanın pazartesi olmasına rağmen tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla futbolcuları karşılaşmaya hazırladı. - İSTANBUL