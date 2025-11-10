Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un sözlerine cevap verdi.

Öztürk, paylaşımında, "Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor Başkanı'nın maç sonrası sözlerini sert bir dille eleştiren Öztürk, "Bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir. Statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum" dedi.

Galatasaray'ın camia duruşuna vurgu yapan Öztürk, "Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez" ifadelerini kullandı.

KAVUKÇU ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ise; "Kocaelispor'un yeni şöhret olmak isteyen başkanı kameralar karşısında konuşmuş. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz, biz orada tebrik ettik zaten. Biz yoldayken konuşma yapmış. Galatasaray'ın adını ağzına alacak adam önce kendine bakacak. Galatasaray'ın adını kimse bu şekilde ağzına alamaz. Haddini bilsin" dedi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Kavukçu, geçen sezonki Süper Lig'e yükseliş sürecine gönderme yaparak "Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Çıkarken 142 hakem, 1. Lig'le alakalı sorunlu. Onlar da o zaman şaibeli çıktı! Yanlış bir açıklama yaptı. Haddini bilsin. Galatasaray olarak böyle konuşmalara sessiz kalmayacağız." dedi.

"HADDİNİ BİLECEK"

Uyarılarını sürdüren Kavukçu, "1. Lig'den geldiği için bir anda şöhret olmak için Galatasaray'a saldırıyor. Haddini bilecek. Galatasaray'ın adını bu şekilde ağzına alamaz. Taraftarlarımıza, hocamıza, oyuncularımıza inanıyoruz. Lig uzun ama finalde biz bitireceğiz. Bir hayalimiz var, bu gerçekleşecek inşallah. Başkanımızın liderliğinde hiç durmadan çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 9 takımın 6 tanesi puan kaybetti. Zorlu bir maçla çıkıyoruz. Oyuncular çok yoruluyor. Konsantrasyon da farklı oluyor. Biz de bunun için çok mücadele ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olacağız. Maç maç bakıyoruz. Biz kimsenin puanına bakmıyoruz. Finalde de inşallah şampiyon olacağız" dedi.

"BİZ TERTEMİZ BİR KULÜBÜZ"

Recep Durul'un sözlerine karşılık Abdullah Kavukcu, "Ben inanamıyorum bu açıklamalara. 120 yıllık bir çınarız. Biz tertemiz bir kulübüz. Galatasaray'ın adını ağzına alacak durup bir kendine bakacak. Şöhret olmak için ekranlara, tüm kameralara konuştu. Tamam sen Ajax'tan daha iyiysen göreceğiz. Kendini alakadar eder bu. Biz bunlara çok bakmıyoruz. Biz bugün yenildik ve tebrik ettik. Kocaeli camiasını ayırıyorum ama başkanı çok büyük hadsizlik yapmıştır. Böyle bir hadsiz açıklama... Galatasaray'ı kimse böyle konuşamaz. Bundan sonra işimiz, böyle hadsiz konuşanlara cevaplarını vermek." dedi.

"TRABZONSPOR BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da konu hakkında açıklama yaptığını söyleyen Kavukcu, "Biz her gelen misafir takımı ağırlıyoruz. Kendi evlerinde gibi hissediyoruz. Geçen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Başkan çok güzel bir açıklama yaptı bununla ilgili. Biz bugün karşılanmadık. İçeri girerken kötü davranışlar oldu. Başkanı sahada gördük. Birilerinin eline yazılar verilmiş, onlar konuştu. Dostu düşmanı tanıyoruz. Meşhur olmak için böyle bir açıklamaya dur demek lazım." ifadelerini kullandı.

KOCAELİSPOR BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçının ardından "Bahis skandalından sonra bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olunmayacak. Bugün de onu temizledik. Dün ve bugünkü maçlarda adalet vardı. Demek ki adaletsizlik Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi, başka takımları bir yerlere getirdi. Yenilmez diye bir takım yok." ifadelerini kullanmıştı.

GERGİNLİK BÜYÜYOR

Kocaelispor Başkanı'nın açıklamaları sonrası Galatasaray cephesinde büyük tepki oluşurken, camia yöneticileri TFF'yi göreve çağırdı. Gerginliğin önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.