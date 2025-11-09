Galatasaray, Kocaelispor'a Yenilerek 19 Maçlık Yenilmezlik Serisini Sona Erdirdi

GALATASARAY, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda konuk olduğu Kocaelispor'a tek golle yenildi. Lig'de 19 maç sonra kaybeden Galatasaray , milli araya 29 puanla girdi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya geldi. TURKA Kocaeli Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleye ev sahibi baskılı başladı. Kocaelispor, üst üste ataklar üretse de pozisyonları gole çeviremedi. Galatasaray ise basit top kayıpları yaptı. Galatasaray istediği ön alan presini yapamazken, Kocelispor ilk yarıda gole daha yakın olan taraftı. 45'inci dakikada Kocaelispor, Agyei'nin ayağından bulduğu golle öne geçti: 1-0. İlk yarı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya değişiklikle başlayan Galatasaray, daha etkili oldu. Özellikle Victor Osimhen ve Leroy Sane'yle gol pozisyonlarına giren sarı-kırmızılı ekip, beraberliği yakalayamadı. 83'üncü dakikada Osimhen fileleri havalandırsa da gol VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın son bölümleri büyük çekişmeye sahne olsa da Galatasaray golü bulamadı. Karşılaşma Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde ilk kez kaybetti ve 29 puanda kaldı.

19 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Galatasaray, Kocaelispor mağlubiyetiyle Süper Lig'de 19 maç sonra yenilgi yüzü gördü. Son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 karşılaşmadan 17 galibiyet ve 2 beraberlik çıkarmıştı. Sarı-kırmızılar, son hafta deplasmanda Kocaelispor'a yenilmesiyle 19 maçlık yenilmezlik seri sona ermiş oldu.

ÜÇÜNCÜ PUAN KAYBINI YAŞADI

Galatasaray, Kocaelispor'a tek golle mağlup olarak bu sezon ligde üçüncü kez puan kaybetti. Süper Lig'in 12'nci haftası geçerken sarı-kırmızı ekip, üçüncü kez bir maçtan galibiyet çıkaramadı. İlk puan kaybını Süper Lig'in 8'inci haftasında 1-1 eşitlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisinde alan Galatasaray, ikinci puan kaybını Süper Lig'in 11'inci haftasında 0-0 biten Trabzonspor mücadelesinde yaşadı. Üçüncü puan kaybını ise son hafta oynanan Kocaelispor'a karşı tek golle mağlup olarak aldı.

DIŞ SAHADAKİ 9 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda 9 maç sonra kaybetti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 29'uncu haftasında dış sahada Beşiktaş'a yenilmesinin ardından deplasmanda toplam 9 maça (Geçen sezon 4, bu sezon 5) çıkmış ve hepsinden galibiyet çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor deplasmanında rakibine 1-0 yenilerek 9 maç sonra bir maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

LİGDE İLK KEZ ÜST ÜSTE 2 MAÇTA GOL ATAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 2 lig maçında da rakip filelere gol gönderemedi. Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor'la golsüz berabere kalan Galatasaray, 12'nci haftada da ise Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. 2 maçtır Süper Lig'de gol atamayan sarı-kırmızılar, son olarak 2021-2022 sezonunda Fatih Terim yönetiminde Alanyaspor (5'inci hafta) ve Kayserispor (6'ncı hafta) maçlarında gol bulamamıştı.

41 YIL SONRA BİR İLK

Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a deplasmanda 41 yıl sonra mağlup oldu. Kocaelispor'la ligde deplasmanda son olarak 16 Aralık 1984 tarihinde karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, dış sahada oynadığı o karşılaşmada tek golle mağlup olmuştu. 41 yıl sonra yeşil-siyahlılara kaybeden Galatasaray, sonrasında konuk olduğu 15 lig maçında 11 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı. Öte yandan Kocaelispor, ilk kez Süper Lig'de üst üste 2 maçta da Galatasaray'ı yenmiş oldu. Son olarak 22 Şubat 2009 tarihinde Galatasaray'ı 5-2 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, 16 yıl sonra bugün sarı-kırmızıları tek golle yendi.