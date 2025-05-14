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Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi

Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı almasının ardından Samsunspor, gelecek sezon UEFA organizasyonlarında yer almayı garantiledi. Resim

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

SAMSUNSPOR AVRUPA'YI GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi ya da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Öte yandan Samsunspor Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftarlarına seslendi.

İşte Samsunspor'un o paylaşımı;

Bir Hayal Daha Gerçeğe Döndü:

SAMSUNSPOR AVRUPA'DA!

Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti!

Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun, artık sahne Avrupa! ??

Şehrimiz, taraftarımız ve Başkanımız

@YY_Samsun

'ın vizyonu sayesinde; o büyük hayal gerçek oldu.

Direndik, inandık, başardık.

Ve şimdi... Avrupa yolculuğumuz başlıyor!

Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz!

Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Rezil olup gelirsiniz ?? pazarda işi ne

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Umarım elenirsiniz ilk turda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
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