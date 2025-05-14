Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı almasının ardından Samsunspor, gelecek sezon UEFA organizasyonlarında yer almayı garantiledi. Resim
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
SAMSUNSPOR AVRUPA'YI GARANTİLEDİ
Bu sonuçla birlikte Samsunspor, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi ya da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Öte yandan Samsunspor Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftarlarına seslendi.
İşte Samsunspor'un o paylaşımı;
Bir Hayal Daha Gerçeğe Döndü:
SAMSUNSPOR AVRUPA'DA!
Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti!
Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun, artık sahne Avrupa! ??
Şehrimiz, taraftarımız ve Başkanımız
@YY_Samsun
'ın vizyonu sayesinde; o büyük hayal gerçek oldu.
Direndik, inandık, başardık.
Ve şimdi... Avrupa yolculuğumuz başlıyor!
Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz!