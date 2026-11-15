Galatasaray, Kadınlar Süper Lig'de Kayseri Kadın FK'yı 4-1 mağlup etti

Galatasaray, Kadınlar Süper Lig'de Kayseri Kadın FK'yı 4-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kayseri Kadın FK'yı 4-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Martn-Prieto, Cintra, Costa ve Melike Öztürk atarken, Kayseri'nin tek golünü Laura Ann Moise kaydetti.
Suwen Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın tek golünü Laura Ann Moise kaydetti.
Stat: Riva Milli Takım Tesisleri
Hakemler: Oğuz Gözetenler, Hüseyin Can, Umut Çınar
Galatasaray: Morais, Eda, Jang, Cintra, Cristina (Vitoria dk. 46), Melike Pekel, Costa, Ebru (Melikez Öztürk dk. 80), İrem (Sıla dk. 79), Domin, Gbedjisi
Kayseri Kadın FK: Rıka (Asiye Damla dk. 72), Ayşe Demir (Mika dk. 72), Fatma Nur Şenses, Hembafan Ayatsea, Oladeji, Blesset Isıgbo, Kafalat Başhuri, Mega, Laure Ann Moise, Ayowunmi Omosuyi, Ayşegül Aydın
Goller: Martn-Prieto (dk. 3), Cintra (dk. 25), Costa (dk. 69), Melike Öztürk (dk. 87) (Galatasaray), Laura Ann Moise (dk. 88) (Kayseri Kadın FK)