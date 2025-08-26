Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonluk Hedefliyor

GALATASARAY Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gabor Gallai, takım olarak adım adım ileri gittiklerini söyleyerek, "İlk hedefimiz şampiyon olmak zaten bunun için bizi buraya aldılar. Galatasaray camiası büyük bir camia ve bizde camiayı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant Milli Parkı yolu üzerindeki otelde kampa girdi. Sarı-kırmızılı takım 19 kişilik kadrosuyla 5 gün sürecek kampta taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışma yapacak. Teknik direktör Gabor Gallai yönetimindeki antrenmanlarda kadın oyuncuların neşeli tavırları kampa renk kattı.

EBRU TOPÇU: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY'I TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Galatasaray Kadın Futbol Takımı kaptanı Ebru Topçu, kamp programının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Şu an her şey güzel. Analizlerimizi yapıyoruz, toplantılarımızı yapıyoruz. Antrenmanlarda yoruluyoruz ama tabii ki şu an yorulacağız. Sonunda bazı şeyleri başarabilmek için şu anda yorulmamız çok önemli bizim için. Tabii ki Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluk. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek. Çok önemli transferlerimiz oldu bu sezon. Yeni bir yapılanmaya gittik kulüp olarak. Şu anda arkadaşlarımızda kamp sürecinde birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Buradan döndüğümüzde her şey bizim için daha net olacak, daha iyi olacak. Şu anda her şey güzel gidiyor" diye konuştu.

GABOR GALLAI: TAKIM OLARAK ADIM ADIM İLERİ GİDİYORUZ

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Gabor Gallai ise şu anki takım kadrosundan çok memnun olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Transfer dönemindeyiz şu an. Tabii ki yeni oyuncular bekleniyor, arıyoruz. Bize uygun oyuncuları arıyoruz ve yeni oyuncular transfer etmeyi düşünüyoruz. Şu an takım olarak adım adım ileri gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda birbirimizi tanıyarak daha güzel şeyler yapacağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak zaten bunun için bizi buraya aldılar. Galatasaray camiası büyük bir camia ve bizde camiayı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

Yeni sezonu da değerlendiren Gallai, güçlü rakiplerinin olacağını ifade ederek, "Geçen sezon zaten 4-5 iyi takım zaten sezonu iyi bitirdiler. Bunlar bu sezon da iyi çok güçlü olacak. Ama tabii altımızda kalan takımlar da olacak. Sonuçta hiç bir rakip bizi ilgilendirmiyor diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece kendimize bakıyoruz. Sonunda güzel sonuçlarla ligi kapatacağız" sözlerini sarf etti.

ÇAĞLA KORKMAZ: KADIN FUTBOLUNUN DEĞERİNİ BİRAZ DAHA ARTIRMAMIZ LAZIM

Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Çağla Korkmaz ise kadın futbol takımının Avrupa'daki takımlarla aynı seviyeye getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Türkiye'yi Avrupa'yla kıyas alsak tabii çok farkımız var. Türkiye'de amacımız yarın bir gün aynı seviyeye getirmek ve bunu başardıktan sonra hepimiz mutlu olacağız. Onun için dediğimiz gibi gerçekten her gün çabalıyoruz, amaç veriyoruz ve sonumuz da güzel olur hepimiz için. Kadın futbolun değerini biraz daha artırmamız lazım. Bunu gerçekten medya olarak röportaj olarak daha ilgiyi çekmemiz lazım. Bunu başardıktan sonra ülke içinde başardıktan sonra zaten bunun gerisi gelecek. Bundan çok eminim. ve bizim de hedefimiz bizim Galatasaray'da zaten bunun için bizi aldı. Biz de ilk adımı yapmaya çalışıyoruz. Yaptıktan sonra gerisi devamı gelir" şeklinde konuştu.