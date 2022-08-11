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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başına Metin Ülgen getirildi

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başına Metin Ülgen getirildi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda Nurcan Çelik'ten boşalan teknik direktörlük görevine Metin Ülgen getirildi.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda Nurcan Çelik'ten boşalan teknik direktörlük görevine Metin Ülgen getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Futbol Akademi'sinde farklı yaş kategorilerinde teknik sorumlu olarak görevini 14 yıldır sürdüren Ülgen, yeni sezonda sarı-kırmızılı kadın futbol takımını çalıştıracak.

AA / Emrah Oktay - Spor

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