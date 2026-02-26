UEFA Şampiyonlar Ligi: Juventus: 3 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Lloyd Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Daha sonra pozisyonu VAR'da izleyen hakem Pinherio, kartı iptal ederek Kelly'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

70. dakikada ceza sahasının sağından Kalulu'nun ortasında arka direkte Gatti'nin vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Jeremie Boga'nın pasında arka direkte Kenan Yıldız'ın vuruşunda top direkten döndü.

82. dakikada sol çaprazdan Juventus'un kullandığı serbest vuruşta Koopmeiners'in kafayla arka direğe gönderdiği topu McKennie kafayla filelere yolladı. 3-0

96. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan McKennie'nin pasında Edon Zhegrova bomboş durumda meşin yuvarlağı yerden dışarı gönderdi.

105+1. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

111. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

119. dakikada Singo'nun ara pasında kaleci Perin ile karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda top ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Allianz

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

Juventus: Perin, Kelly, Gatti, Koopmeiners, Kalulu (Lois Openda dk. 109), Locatelli (Filip Kostic dk. 109), Thuram (Vasilije Adzic dk. 78), McKennie, Kenan Yıldız (Fabio Miretti dk. 103), Conceiçao (Edon Zhegrova dk. 67), David (Jeremie Boga dk. 67)

Yedekler: Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio, Bremer, Javier Gil, Niccolo Rizzo

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Roland Sallai (Sacha Boey dk. 59), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 87), Lucas Torreira (Singo dk. 103), Mario Lemina (Icardi dk. 87), Gabriel Sara (İlkay Gündoğan dk. 71), Barış Alper Yılmaz, Noa Lang (Leroy Sane dk. 59), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Yaser Asprilla, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Locatelli (dk. 37 pen.), Gatti (dk. 70), McKennie (dk. 82) (Juventus), Osimhen (dk. 105+1), Barış Alper Yılmaz (dk. 119) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Kelly (dk. 49) (Juventus)

Sarı kartlar: Kenan Yıldız, Carlo Pinsoglio (Juventus), Osimhen, Roland Sallai, Sara, Uğurcan Çakır (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı