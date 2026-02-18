Haberler

PSG, Monaco karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı kazandı

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off son 16 turu ilk maçlarında Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup ederken, PSG Monaco'ya karşı 3-2 galip geldi. Diğer maçta Real Madrid Benfica'yı 1-0, Borussia Dortmund ise Atalanta'yı 2-0'la geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off son 16 turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Gecenin en farklı skorunu Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray elde ederken, Paris Saint-Germain, 2-0 geriye düştüğü maçta Monaco'yu 3-2 mağlup etti.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray: 5 - Juventus: 2

Monaco: 2 - PSG: 3

Benfica : 0 - Real Madrid: 1

Borussia Dortmund : 2 - Atalanta: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
