Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.
- Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Noa Lang ve Osimhen yer alıyor.
- Juventus'un ilk 11'inde Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram ve McKennie yer alıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.
MAÇ SAAT 20.45'TE
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Bastian Dankert oturacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Noa Lang, Osimhen.
Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie