Haberler

Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Noa Lang ve Osimhen yer alıyor.
  • Juventus'un ilk 11'inde Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram ve McKennie yer alıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.45'TE

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Bastian Dankert oturacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Noa Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıjackie michson:

Kenan 3 atar çıkarmadan.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Abdulkerim avrupa maçlarında çok ağır kalır bence Singo oynamalıydı. Sara da orta sahada habire top kaybediyor. Çektiği bütün şutlar dışarı gidiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

