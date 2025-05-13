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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Finali Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Finali Kamp Kadrosu Açıklandı
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşmak üzere Gaziantep'e tam kadro gitti. 32 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı kafile, Gaziantep'e tam kadro gitti.

Galatasaray'ın 32 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.45'te Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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