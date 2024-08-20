Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu! Barış Alper Yılmaz yok
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Young Boys maçının kamp kadrosu açıklandı. Yıldız isimlerden Barış Alper Yılmaz, gıda zehirlenmesi nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadroya alınmadığı açıklandı.
BARIŞ ALPER YOK
Sarı - kırmızılıların resmi kanallardan yaptığı açıklamada, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın kafileye dahil edilmediği duyuruldu.
O İSİMLER DE GÖTÜRÜLMEDİ
UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Oliveira, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu da İsviçre'ye götürülmezken, sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de sakatlığı nedeniyle götürülmedi.
Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle:
"Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek."