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Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu! Barış Alper Yılmaz yok

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Young Boys maçının kamp kadrosu açıklandı. Yıldız isimlerden Barış Alper Yılmaz, gıda zehirlenmesi nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadroya alınmadığı açıklandı.

BARIŞ ALPER YOK

Sarı - kırmızılıların resmi kanallardan yaptığı açıklamada, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın kafileye dahil edilmediği duyuruldu.

O İSİMLER DE GÖTÜRÜLMEDİ

UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Oliveira, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu da İsviçre'ye götürülmezken, sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de sakatlığı nedeniyle götürülmedi.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek."

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU;

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu! Barış Alper Yılmaz yok

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

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Yorumlar (1)

Veysel null:

İkide bir saçma bahanelerle iyi oyuncularımızdan bazılarını kadroya almıyorlar. Hatta salıncakçı jk maçına da sebebini bile belirtmeden 3 as oyuncuyu maça ilk 11 başlatmayıp 3 yedeği oynattilar. Davinson sanchez in barış Alper Yılmaz ın Zaha nın hiçbir sakatlığı yoktu buna rağmen süper kupa ya çıkarmamışlardı. Bilerek maçı salıncakçı jk ye bıraktılar işte

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