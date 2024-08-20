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Galatasaray'ın Young Boys Maçı Kadrosu Belli Oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez kadroda yer almadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı devam eden Davinson Sanchez kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadele için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İsviçre'ye gitti.

Galatasaray'ın Young Boys karşılaşması kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılılarda, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı devam eden Davinson Sanchez İsviçre'ye götürülmedi.

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torrreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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