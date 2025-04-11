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Galatasaray'ın Yıldızı Yunus Akgün, 5. Yıldız Hedefinde

Galatasaray'ın Yıldızı Yunus Akgün, 5. Yıldız Hedefinde
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Yunus Akgün, Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup etmesinin ardından, şampiyonluk hayallerine dair umutlu açıklamalarda bulundu. Önlerinde zorlu bir süreç olduğunu belirten Akgün, takım olarak şampiyonluk için çalışacaklarını vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, şampiyon olarak 5. yıldızı takmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıklarının altını çizen Yunus Akgün, "Burası zor bir deplasmandı, bunu biliyorduk. Samsunspor iyi işler yapıyor. Burada kazanmak çok önemliydi. Artık finale yaklaşıyoruz, mayıs da yaklaşıyor. Allah'ın izniyle şampiyon olup 5. yıldızı takmak istiyoruz" dedi.

Sakatlık durumu hakkında da konuşan Yunus Akgün, "Ağrılarım daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak da toparlamaya başladım. Takıma daha çok katlı sağlamak istiyorum. Ayağımın durumu da iyiye gidiyor" diye konuştu.

Maçtaki gol sevincine de değinen Akgün, "Apo (Abdülkerim Bardakcı) abi ile Eren Elmalı, A Milli Takım'da yapmıştı, hoşumuza gidiyordu. İnşallah daha çok gol atarsam bunu devam ettirmek istiyoruz. Her maç zor artık, sona yaklaşıyoruz. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Her maç zor olacak, bunu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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