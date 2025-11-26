Haberler

Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Güncelleme:
Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Union SG karşısındaki performansını sert şekilde eleştirdi ve İlkay Gündoğan'ın kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadığını söyledi. Osimhen eksikliğinin takımın yapısını çökerttiğini belirten Kahveci, hakem hatalarının da maça etki ettiğini ifade etti.

  • Galatasaray, Union Saint-Gilloise'ye sahasında 1-0 yenildi.
  • Nihat Kahveci, İlkay Gündoğan'ın maçta çok sayıda top kaybettiğini belirtti.
  • Nihat Kahveci, Osimhen'in yokluğunun Galatasaray'ın oyun yapısını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Galatasaray'ın sahasında Union Saint-Gilloise'ye 1-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası yorumcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı ekibin performansını ve özellikle bazı yıldızların düşüşünü değerlendirdi. Kahveci, Union SG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi oyununu oynadığını belirtti ve Galatasaray'ın agresif yapısından uzak bir görüntü verdiğini söyledi.

"GALATASARAY'DAN BU KADAR KÖTÜ OYUN BEKLEMİYORDUM"

Maçı analiz eden Kahveci, Union SG'nin maç boyunca daha kompakt ve disiplinli oynadığını vurgulayarak, "USG, bu sezon Devler Ligi'ndeki en iyi performansını sergiledi. Galatasaray ise baskı ile geri çekilme arasında sıkışıp kaldı. Bildiğimiz agresif Galatasaray yoktu" ifadelerini kullandı.

İLKAY GÜNDOĞAN'A AĞIR ELEŞTİRİ: EN KÖTÜ MAÇIYDI

Sarı-kırmızılıların yıldız ismi İlkay Gündoğan için en sert ifadeler de Nihat Kahveci'den geldi. Kahveci, "Belki de kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. Bu kadar top kaybettiği bir maç hatırlamıyorum. Mazereti olabilir ama performansı çok düşüktü" dedi.

"OSIMHEN TAKIMIN %50'SİNDEN FAZLASI"

Kahveci, Osimhen eksikliğinin de Galatasaray'ı ciddi şekilde etkilediğini vurguladı. Kahveci, Nijeryalı yıldızın yokluğunun oyunun kaderini değiştirdiğini söyleyerek, "Osimhen bir futbolcudan fazlası. Galatasaray'ın oyun yapısının yarısı. Icardi'nin profili farklı, kendi pozisyonunu yaratan biri değil. Osimhen olsaydı çok daha farklı bir maç olabilirdi" dedi.

"GALATASARAY OKYANUSU GEÇTİ, DEREDE BOĞULDU"

Kötü performans, sakatlıklar ve eksiklerin birleştiğini söyleyen Kahveci, çarpıcı bir benzetme yaparak, "Bu kadar kötü oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde puan alamazsın. Galatasaray okyanusu geçti, kovanın içindeki suda boğuldu" ifadelerini kullandı.

HAKEM ELEŞTİRİSİ: PROMISE KIRMIZI GÖRMELİYDİ

Kahveci, maçın hakemiyle ilgili de çarpıcı bir detay vererek, "Promise'in Uğurcan'ın ayağına bastığı pozisyon ikinci sarıydı. Görmedi. VAR karışamaz. 10 kişi kalsalar maç başka şekilde giderdi" dedi.

Alper Kızıltepe
500
