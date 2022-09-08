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Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor

Spor Haberleri

Dün gece art arda 5 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray bu kez de sosyal medya paylaşımı yüzünden gündem oldu. Kulübün resmi hesabından "Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor?" yazan bir dünya haritası paylaşıldı. Ancak haritada Kıbrıs ve Trakya'nın başka bir ülkeymiş gibi farklı renkte gösterilmesi büyük tepki çekti.

Transfer döneminin bitmesine saatler kalan hareketli anlar yaşandı. Galatasaray dün akşam art arda 5 yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak Türkiye'ye getirdi.

Dünyaca ünlü futbolcu Maruo Icardi dün akşam ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Kulüp, Icardi'nin yanı sıra 4 futbolcuyu daha KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar Mathias Ross, Yusuf Demir ve Milot Rashica ve Juan Mata'yı renklerine bağladı.

Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor

Sosyal medyada da bu transferler gündem oldu. Ancak Galatasaray Kulübü tarafından yapılan bir paylaşım tepkilere neden oldu. Tweet'te "Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor? yazan bir dünya haritası paylaşıldı.

Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor

Haritada Kıbrıs'ın ve Trakya Bölgesi'nin Türkiye haritasından farklı renklerde olması dikkat çekti. Birçok kullanıcı bu durumu eleştirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor

Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor

Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor

Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor

Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Furkan Öztürk Öztürk:

Dervişin fikri neyse zikri de odur. Gs Fransız takımıdır, Türkiye 2. memleketidir. Sokun kafanıza..

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