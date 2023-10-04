Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası Manchester United soyunma odası cenaze evine döndü: Büyük sessizlik vardı

Galatasaray'ın 3-2 yendiği Manchester United'da Christian Eriksen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Soyunma odasının sessizliğe büründüğünü anlatan Danimarkalı yıldız, "Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maçta iyi oynadığımız anlar oldu ama istediğimiz skoru malesef alamadık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 yenerek grubunda 4 puana ulaştı. Old Trafford'da geriye düştüğü mücadeleyi kazanmasını bilen sarı-kırmızılılar, rakibine büyük yıkım yaşattı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Christian Eriksen soyunma odasının sessizliğe büründüğünü belirtti.

"İSTEDİĞİMİZ SKORU MAALESEF ALAMADIK"

Eriksen yaptığı açıklamada, "Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Soyunma odasında büyük sessizlik vardı. Maçta iyi oynadığımız anlar oldu ama istediğimiz skoru maalesef alamadık." dedi.

"PES ETMEDEN YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

Mağlubiyetin ufak detaylarda gizli olduğunu belirten Danimarkalı yıldız, "Neyse ki bu turnuvanın başlangıcı ve oynayacak çok fazla maç var. Pes etmeden yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.