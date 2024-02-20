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Galatasaray'ın Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçını yönetecek hakem belli oldu.

ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. 22 Şubat Perşembe günü oynanacak olan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

Galatasaray'ın Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

Anthony Taylor'ın Türk takımları maçlarındaki karnesi;

  • Molde 2-3 Galatasaray

20 Şubat 2020

  • Sporting Lizbon 3-1 Başakşehir

14 Kasım 2019

  • Türkiye 0-0 İzlanda

13 Eylül 2017

  • Porto 1-3 Beşiktaş

15 Ekim 2013

  • Türkiye U21 1-0 Polonya U21
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Sparta Prag Galatasaray Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

YİĞİT TÜRKALP:

hay allah.keşke abdülkadir bitigen,ümit öztürk,zorbay küçük,halil umut meler,arda kardeşler grubundan biri olsaydı.

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Ferhat KILIÇ:

Fenerlisi değil mi :):)

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