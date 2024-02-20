Galatasaray'ın Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçını yönetecek hakem belli oldu.
ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş turunda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. 22 Şubat Perşembe günü oynanacak olan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.
Anthony Taylor'ın Türk takımları maçlarındaki karnesi;
- Molde 2-3 Galatasaray
20 Şubat 2020
- Sporting Lizbon 3-1 Başakşehir
14 Kasım 2019
- Türkiye 0-0 İzlanda
13 Eylül 2017
- Porto 1-3 Beşiktaş
15 Ekim 2013
- Türkiye U21 1-0 Polonya U21