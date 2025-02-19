Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor

2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ve gittiği günden bugüne yeteri kadar şans bulamayan Marcao ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ÜLKESİNE DÖNECEK

ABC News'ün haberine göre; Sevilla Teknik Direktörü Xavier Garcia Pimienta'nın mevcut planlarında yer almayan Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki günlerde Sevilla'dan ayrılabilir. 28 yaşındaki savunmacı, 28 Şubat'a kadar transfer dönemi açık olan ülkesi Brezilya'da takım bulabilmek için çalışmalara başladı. Marcao'nun İspanyol ekibindeki durumun düzelmesini umut ettiği için daha önce Gremio ve Flamengo'dan gelen teklifleri geri çevirdiği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marcao, Sevilla ile bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıktı ve sadece 687 dakika sahada kalabildi. Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda skor katkısı üretmedi. 28 yaşındaki futbolcu, 2018-2019 sezonunda Chaves'ten 4 milyon euro bedelle Galatasaray'a gelmiş ve 2022-2023 sezonunda 13 milyon euro karşılığında Sevilla'ya gitmişti. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Marcao'nun İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.