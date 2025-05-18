Galatasaray'ın Şampiyonluğu Sokaklarda Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Sokaklarda Coşkuyla Kutlandı
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Marşlar söyleyen ve meşaleler yakan taraftarlar, araçlarıyla şehir turu atarak sevinçlerini paylaştı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

Adana'da Galatasaray taraftarları, ligin 36. haftasında sahasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen takımlarının sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle sokaklara çıktı.

Marşlar söyleyen taraftarlar, meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

Mersin

Mersin'de de sarı-kırmızılı taraftarlar, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Galatasaray Meydanı'na akın etti.

Meşaleler yakıp marşlar söyleyen taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Cadde ve sokaklara da çıkan Galatasaraylılar, araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

Hatay

Hatay'da da sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Merkez Antakya ilçesinde taraftarlar sokaklara akın etti, şampiyonluğu kutladı.

İskenderun ilçesinde de bazı taraftarlar meşaleler yakıp marşlar söyledi.

Taraftarlar, cadde ve sokaklarda araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

Dörtyol ilçesinde de bazı taraftarlar araçlarıyla kent merkezinde tur attı.

Osmaniye

Osmaniye'de sarı kırmızılı taraftarlar, Atatürk Caddesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Musa Şahin Bulvarı üzerinde toplanan taraftarlar araçlarıyla korna çalarak tur attı.

Galatasaray bayrakları ve meşalelerle şehir turu atan taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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