Galatasaray'ın Şampiyonluğu Bakü'de Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Bakü'de Coşkuyla Kutlandı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig şampiyonluğunu coşkuyla kutlayarak Ulusal Park'ı sarı kırmızıya boyadı.

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de coşkuyla kutlandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. Sık sık tezahürat yapan taraftarlar, ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla Hazar kıyısındaki Ulusal Park'ı sarı kırmızıya boyadı.

Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Kayserisporu 3-0 yenerek 25. kez şampiyon oldu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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