Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Rakipleri Bugün Belli Oluyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri bu akşam belli olacak. Şampiyonlar Ligi torbaları oynanan 26 Ağustos'ta tamamlanan play-off maçlarının ardından kesinleşti.TSİ 19: 00'da Monako'da çekilecek ve TRT'den canlı yayınlanacak kurada sarı kırmızılılar üçüncü torbada yer alıyor.Otuz altı takımın yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımlar, dört torbadan ikişer rakiple birer maç yapıyor ve toplam sekiz maç oynuyor.Son yıllarda Avrupa'da en fazla puan toplamış takımlar 1. torbada yer alırken en az puan toplayanlar ise 4. torbada bulunuyor.

Türkiye 19 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılıyor. 1997-2007 arasındaki 10 yılın altısında Türk takımları bunu başarsa da sonrasında uzun yıllar gerçekleşmemişti.En son 2007-08 sezonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yer almış, siyah beyazlılar gruptan çıkamazken sarı lacıvertliler çeyrek finale kadar yükselmeyi başarmış ve o turda Chelsea'ye elenmişti.Şampiyonlar Ligi formatıLig aşamasında aynı ülkelerden takımlar birbirleriyle eşleştirilmiyor. Bu yüzden Galatasaray ve Fenerbahçe bu kurada birbirlerine rakip olmayacak.Galatasaray her torbadan bir takımla evinde, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildikten sonra takımların maç günleri ve saatleri ise 29 Ağustos'a kadar belirlenecek.Sekiz maçın ardından ligde ilk sekize girenler doğrudan son 16 turuna kalırken, sonraki 16 takım birbiriyle bir tur eleme maçı yapıyor.Ligde son sekiz sırada yer alan takımlar ise eleniyor.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karnesiGalatasaray geçen sezonda lig aşamasını 20. sırada bitirdikten sonra eleme turunda Juventus'u geçmiş ve son 16'da Liverpool'a elenmişti.Bu, sarı kırmızılıların 2013-14 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı sonucu olmuştu.Galatasaray'ın turnuva tarihindeki en başarılı sonuçları ise 2000-01 ve 2012-13 sezonlarındaki çeyrek finallerdi.Galatasaray her iki çeyrek finalde de Real Madrid'le eşleşmiş, ikisinde de bir maçı 3-2 kazanıp diğerini 3-0 kaybederek elenmişti.Sarı kırmızılılar 2021-22 sezonunda da Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmış fakat Barcelona'ya elenmişti.Galatasaray'ın o kupadaki en başarılı sonucu ise 1999-2000 sezonundaki şampiyonluktu.Bu, bir Türk takımının bu turnuvadaki tek şampiyonluğu konumunda.