Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Maç Programı Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında oynanacak maçların programı açıklandı. Buna göre, Galatasaray'ın bu aşamada yapacağı 8 karşılaşmanın da tarihleri belli oldu. Cimbom, ilk maçını 18 Eylül'de Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacak.
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:
18 Eylül Perşembe
22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül Salı
22.00 Galatasaray - Liverpool
22 Ekim Çarşamba
19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım Çarşamba
23.00 Ajax - Galatasaray
25 Kasım Salı
20.45 Galatasaray - Union SG
9 Aralık Salı
23.00 Monaco - Galatasaray
21 Ocak Çarşamba
20.45 Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak Çarşamba
23.00 Manchester City - Galatasaray - İSTANBUL