Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Maç Programı Belli Oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında oynanacak maçların programı açıklandı. Buna göre, Galatasaray'ın bu aşamada yapacağı 8 karşılaşmanın da tarihleri belli oldu. Cimbom, ilk maçını 18 Eylül'de Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacak.

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

18 Eylül Perşembe

22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül Salı

22.00 Galatasaray - Liverpool

22 Ekim Çarşamba

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım Çarşamba

23.00 Ajax - Galatasaray

25 Kasım Salı

20.45 Galatasaray - Union SG

9 Aralık Salı

23.00 Monaco - Galatasaray

21 Ocak Çarşamba

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak Çarşamba

23.00 Manchester City - Galatasaray - İSTANBUL