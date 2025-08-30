Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Maç Programı Belli Oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Maç Programı Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynayacağı maçların tarihlerini açıkladı. Sarı-kırmızılılar ilk maçını 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında oynanacak maçların programı açıklandı. Buna göre, Galatasaray'ın bu aşamada yapacağı 8 karşılaşmanın da tarihleri belli oldu. Cimbom, ilk maçını 18 Eylül'de Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacak.

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

18 Eylül Perşembe

22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül Salı

22.00 Galatasaray - Liverpool

22 Ekim Çarşamba

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım Çarşamba

23.00 Ajax - Galatasaray

25 Kasım Salı

20.45 Galatasaray - Union SG

9 Aralık Salı

23.00 Monaco - Galatasaray

21 Ocak Çarşamba

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak Çarşamba

23.00 Manchester City - Galatasaray - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ali Koç ile Mourinho arasındaki son konuşma ortaya çıktı

Ali Koç ile Mourinho arasındaki son konuşma ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin

AK Partili başkandan jandarmaya hakaret: Pisliksin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.