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Galatasaray'ın rekor transferi Sara'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız

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Galatasaray'ın 18 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Gabriel Sara, 5 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra sarı-kırmızılı takımdaki ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı. Cimbom'un en pahalı transferi olan Sara, "Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız" dedi.

18 milyon euroluk bonservisiyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olan Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan imzayı attıktan sonrası ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

SARA'NIN İLK SÖZLERİ: BİRBİRİMİZ İÇİN YARATILMIŞIZ

İmza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sara, "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A MALİYETİ

Galatasaray, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi için İngiliz ekibi Norwich City'e 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar 5 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcuya ise sezon başına 2 milyon 750 bin euro maaş verecek.

Galatasaray'ın rekor transferi Sara'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Brezilyalı orta saha Türk futbol tarihinin ise en pahalı ikinci transferi oldu. Listede başı Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euroya bu yaz kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri çekiyor.

Galatasaray'ın rekor transferi Sara'dan ilk sözler: Birbirimiz için yaratılmışız

Galatasaray'ın en pahalı 5 transferi şu şekilde;

1- Gabriel Sara : 18 milyon euro

2- Mario Jardel: 17 milyon euro

3- Nicolo Zaniolo: 15 milyon euro

4- Mbaye Diagne: 13 milyon euro

5- Armindo Bruma: 13 Milyon euro

GABRIEL SARA KİMDİR?

Brezilyalı futbolcu merkez orta saha olmasına rağmen sahanın farklı pozisyonlarında da forma giydi. 72 maçta merkez orta sahada oynayan Sara, 32 maçta orta sahanın sağında, 24 maçta da orta sahanın solunda forma giydi.

Ön liberoda 24 maçta ter döken Brezilyalı oyuncu, on numara pozisyonunda da 23 kez boy gösterdi. 5 kez de sağ kanatta oynayan isim, birer maçta sağ bek, sol kanat ve sol bekte görev aldı. Galatasaray'ın, Sara'yı alması durumunda Buruk'un da eli güçlenecek.

Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 resmi maça çıkan Sara, bu maçlarda 14 gol 13 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (25)

Emir önder:

çöp

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Reşat Taylan:

Büyük çöp hem de .

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metinmert06:

lige damga vurur

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Orhan Karakisla:

5-0 lık agır hezimet sonrası üstüne cila olsun diye yapılan transfer

65
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Baturan Kozan:

yenilmesi bence iyi oldu herkesin ayağı yere değdi daha Avrupa maçı var bari iyi çalışırlar

yanıt39
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Veysel null:

Bunu yöneten bir sistem var. Galatasaray geçen sezon süper kupayı kazandığı için yine kazanmasına izin vermeyen bir üst akıl var. Ben artık buna inanmaya başladım. İzlediğimiz maç hayatımda izlediğim en boş derbilerden biriydi. Zaten Galatasaray ın kerem, Berkan ve Nelson olmak üzere 3 yedek le başlamasından belli oldu.Bunu görünce çok şaşırdım as oyuncular varken neden Berkan kerem ve Nelson? Oysaki Barış vardı, Davinson vardı, Zaha vardı. İlk 11 başlayan hep bunlar değil miydi? Bunu hiç sorguladınız mı? Taraftar iki aydır yönetimi uyarıyor transfer yap diye transfer yapmıyor bjk maçından hemen sonra Gabriel sara yi alıyormus gibi yapıyor. ELİAS Jelert i de bahanelerle maça çıkartmadılar zaten. Siz bu derbinin adaletli olduğuna inanıyor musunuz? Hatta derbi demeye dilim varmıyor çünkü sahada GS diye bir takım yoktu biran önce maç bitsin gidelim diyen bir takım vardı ne hikmetse Gabriel sara bjk maçından hemen sonra açıklanıyor. Önce aciklansa neden derbide oynatmadıklarını açıklamak zorunda kalacaklardı

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Pasur Le:

Aynen kardesim dogru soyluyon

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man over:

Erden Timur ; Tff içinde yapı var. "Geçmişte bu yapı bize de fayda sağladı biz bunu da söyledik."

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Alp Dogan Caglar:

Mahalle yanarken …. göbek atarmış misali Ekonomi ateş yeri eurolar havada uçuyor Sonra tüm kulüpler battı diye okuruz

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Reşat Taylan:

6 aya kalmaz çağırırlar temsilcisini kendisine kulüp bulması için... İkinci lig topçusu. iyi olsaydı zaten Premier Lig takımlarından biri transfer ederdi kendisin... Rabiot, Vendel derken gele gele üçüncü sınıf çöp geldi...

38
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