Galatasaray'ın paylaşımını gören Volkan Demirel delirdi: Yarın kulüpten gönderirim

Şu sıralar yorumculuk yapan eski futbolcu Volkan Demirel, Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ardından yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Beşiktaş"Düdüklerin efendisi" ile yavru bir aslanı sallanırken paylaştı. Galatasaray ise arka planda "Ninni" çalan,"Şşş… Şşş… Şşş…" ifadelerinin yer aldığı 'Kartal Heykeli' ile karşılık verdi. Sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımlara Fenerbahçe'nin eski kaptanı teknik direktör ve yorumcu Volkan Demirel tepki gösterdi.

"YARIN KOVARIM"

Paylaşıma tepki gösteren Demirel, "Bu nedir ya! Kaç yaşındasınız abi siz? Bir yerde daha böyle paylaşım gördüm bunlar çok basit şeyler abi. Bunlar nedir ya! Bunları kim yapıyorsa yarın tutmam bunları biliyor musun? Yarın kulüpten gönderirim kimse. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hiç fark etmez. Böyle bir paylaşım mı var? Git çocuğunu salla uyut o zaman abi. Böyle bir şey olabilir mi ya! Ben buna gülüyorum abi. Kime ne mesaj veriyorsun. Senin galibiyetinin değerini düşürür bu biliyor musun? Saçmalık" dedi.