Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın paylaşımını gören Volkan Demirel delirdi: Yarın kulüpten gönderirim

Galatasaray'ın paylaşımını gören Volkan Demirel delirdi: Yarın kulüpten gönderirim
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından her iki kulüp sosyal medya hesaplarından birbirlerine göndermelerde bulundu. Galatasaray'ın paylaşımlarından birine sert şekilde tepki gösteren Volkan Demirel, "Bu nedir ya! Kaç yaşındasınız abi siz? Senin galibiyetinin değerini düşürür bu biliyor musun? Saçmalık" dedi.

Şu sıralar yorumculuk yapan eski futbolcu Volkan Demirel, Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ardından yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Beşiktaş"Düdüklerin efendisi" ile yavru bir aslanı sallanırken paylaştı. Galatasaray ise arka planda "Ninni" çalan,"Şşş… Şşş… Şşş…" ifadelerinin yer aldığı 'Kartal Heykeli' ile karşılık verdi. Sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımlara Fenerbahçe'nin eski kaptanı teknik direktör ve yorumcu Volkan Demirel tepki gösterdi.

"YARIN KOVARIM"

Paylaşıma tepki gösteren Demirel, "Bu nedir ya! Kaç yaşındasınız abi siz? Bir yerde daha böyle paylaşım gördüm bunlar çok basit şeyler abi. Bunlar nedir ya! Bunları kim yapıyorsa yarın tutmam bunları biliyor musun? Yarın kulüpten gönderirim kimse. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hiç fark etmez. Böyle bir paylaşım mı var? Git çocuğunu salla uyut o zaman abi. Böyle bir şey olabilir mi ya! Ben buna gülüyorum abi. Kime ne mesaj veriyorsun. Senin galibiyetinin değerini düşürür bu biliyor musun? Saçmalık" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Volkan Demirel Sosyal Medya Galatasaray Beşiktaş Medya Spor

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

Narin'in ağabeyi kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.