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Galatasaray'ın Neymar Sürprizi: İspanyollar duyurdu

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Süper Lig devi Galatasaray'ın Osimhen'in yerine Brezilyalı futbolcu Neymar'ı transfer etmek istediği iddia edildi. Galatasaray'ın sezon sonunda Neymar'ı getirmeyi planladığı ve önümüzdeki haftalarda görüşmelerin ilerlemesi beklendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'den bedelsiz olarak ayrılan ve yetiştiği takım olan Brezilya'nın Santos kulübüne transfer olan Neymar için İspanyol basınından çılgın bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Neymar transferinde ısarcı olduğu ve önümüzdeki haftalarda görüşmelerin ilerleyeceği kaydedildi.

ARABİSTAN'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

PSG'den 90 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübüne transfer olan Neymar, Jorge Jesus'un çalıştırdığı kulüpte beklentileri karşılayamadı ve sakatlık sebebiyle 2 sezonda toplam 7 kez sahada yer aldı.

SANTOS'A DÖNDÜ

Al-Hilal kulübü, Neymar ile karşılıklı anlaşma sağlayarak oyuncunun sözleşmesini feshetti. Neymar ise altyapısından yetiştiği Santos'a geri döndü. Santos'ta eski günlerine dönmek isteyen Neymar'ın Avrupa'nın elit seviyesinde mücadele etmek istediği ve Santos'ta tam formunu yakalamasının ardından bir kez daha Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlandığı aktarıldı.

GALATASARAY DEVREDE

İspanya'dan El Nacional'in haberine göre Galatasaray, Santos'ta forma giyen Neymar'ı transfer etmek istiyor. Haberde Osimhen'i sezon sonunda kaybedecek olan sarı-kırmızılıların, Nijeryalı oyuncudan boşalan yıldız oyuncu hamlesini Neymar ile yapmayı hedeflediği kaydedildi.

Galatasaray'ın Neymar Sürprizi: İspanyollar duyurdu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an
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2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
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Bu saatten sonra Galatasaray'da kalması mucize olur
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