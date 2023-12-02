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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan sakatlandı

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, Pendikspor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, Pendikspor maçında sakatlandı ve 78. dakikada oyundan çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Kaan Ayhan, 73. dakikada Erencan Yardımcı ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşadı. Maça bir süre devam eden Ayhan daha sonra oyundan çıktı. 29 yaşındaki futbolcu 78. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.

Kaan Ayhan, Pendikspor karşılaşmasıyla bu sezon 22. resmi maçına çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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