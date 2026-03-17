Galatasaray'ın Liverpool maçı kamp kadrosu belli oldu: Tek eksik, iki büyük sürpriz var

Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Liverpool kentine gitti.

TEK EKSİK, İKİ BÜYÜK SÜRPRİZ

Zorlu mücadele öncesi İngiltere'ye hareket eden Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, sarı kart cezası bulunan Davinson Sanchez dışında tam kadro olarak İngiltere'ye gitti. Renato Nhaga ve Can Armando Güner detayı dikkat çekti. Statü gereği oynamayacak Renato Nhaga ve Can Armando Güner de İngiltere kafilesinde yer aldı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Sacha Boey, Mario Lemina, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo.