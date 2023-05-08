Galatasaray'ın kutlamasında skandal tezahürat! Fenerbahçeliler ayağa kalktı
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Galatasaray'ın Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra futbolcular, sahanın ortasında kutlama yaptı. Kutlamalar canlı yayınlanırken tribünlerden Fenerbahçe'ye yönelik sinkaflı tezahüratlar yapıldı. Ardından 'Fener ağlama' şarkısı çalındı. Sarı-Lacivertli taraftarlar yaşananlara tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar Mauro Icardi'nin penaltı golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
MAÇ SONU KUTLAMA
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan lider, maç sonunda taraftarıyla bütünleşti. Galatasaraylı futbolcular taraftara üçlü çektirdi. Canlı yayınlanan sevinçte Sarı-Kırmızılı taraftarların Fenerbahçe'ye karşı sinkaflı tezahüratları duyuldu.
"FENER AĞLAMA"
Giresunspor-Fenerbahçe maçında kavga çıkartan 'Fener Ağlama' şarkısı bu maçtan sonra da çalındı. Fenerbahçeli taraftarlar, yaşananlara tepki gösterdi.
İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023