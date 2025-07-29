Galatasaray'ın Kur'an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Kur'an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti
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Galatasaray'ın Kur'an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti
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Galatasaray'ın maçlarına Kur'an-ı Kerim getirerek tanınan sarı kırmızılı taraftar Mehmet Fatih Kiriş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özellikle derbi maçlarda yanında Kur'an-ı Kerim ile bulunan ve hafızlık yapan Kiriş, sosyal medyada da sıkça gündeme geliyordu.

Galatasaray'ın maçlarına Kur'an-ı Kerim getirmesiyle tanınan sarı kırmızılı taraftar Mehmet Fatih Kiriş kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Galatasaray maçlarına yanında Kur'an-ı Kerim ile gitmesiyle ün salmış sarı kırmızılı taraftar Mehmet Fatih Kiriş, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Hafızlık yapan Galatasaray taraftarı, özellikle derbi maçlardaki görüntüleriyle sosyal medyada gündem oluyordu.

Galatasaray'ın Kur'an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti

DİNÇER AZAPHAN PAYLAŞTI

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen İş insanı Dinçer Azaphan, "Uzun süredir hastanede tedavi gören, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde locamızda misafir ettiğimiz ve okuduğu Kur'an-ı Kerim ile galibiyetimize manevi katkıda bulunan kardeşim Mehmet Fatih Kiriş, bugün Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun." paylaşımını yaparak üzüntülerini dile getirdi.

Galatasaray'ın Kur'an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti

MEHMET FATİH KİRİŞ KİMDİR?

Tribünlerde sembol haline gelen Mehmet Fatih Kiriş, Galatasaray maçlarına Kur'an-ı Kerim ile giden kendine özgü ve takdir gören tavrıyla tanınıyordu. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf ve videolarda elinde Kur'an-ı Kerim stadyuma gelen taraftar "Hafız Fatih" olarak da biliniyordu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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