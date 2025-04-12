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Galatasaray'ın istediği kaleciyi Fenerbahçe kaptı

Galatasaray'ın istediği kaleciyi Fenerbahçe kaptı
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Fenerbahçe, Fransız takımı Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri ile anlaşmaya yakın. Sarı-lacivertli takım, sezon sonunda ayrılacak olan kaleci Dominik Livakovic'in yerine Perri'yi düşünüyor. Galatasaray'ın da Muslera'nın yerine düşündüğü Perri için Fenerbahçe, transferi bitirmeye oldukça yakın.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri ile büyük oranda anlaşırken, transfer için 6 milyon Euro bonservis teklif etti.

LIVAKOVIC İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon sonunda Dominik Livakovic'le yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertliler Hırvat eldivenin yerini Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri'yle doldurmayı planlıyor.Bu bağlamda çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim hafta içinde Lyon'a teklifte bulundu.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Lyon'dan sonra Perri'yle de görüşme yapan Fenerbahçe, teklifini sambacıya da sundu. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, hem Lyon'la hem de Perri'yle büyük oranda anlaştı.

Galatasaray'ın istediği kaleciyi Fenerbahçe kaptı

Fransız medyası da bu yaşanan transfer gelişmesini manşetlerine taşıdı ve " Fenerbahçe, Perri'yle ve Lyon'la anlaşmaya yakın" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin Perri için Lyon'a 6 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro da bonus önerdiği belirtildi.

GALATASARAY MUSLERA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜYORDU

Brezilyalı kaleciye de senelik 3 milyon euro teklif edildi. Galatasaray, Perri'yi Muslera'nın yerine düşünüyordu. Ancak Fenerbahçe, işi bitirmeye çok yakın.

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Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

Herkes ister ama Fenerbahçe alır, bu değişmmez

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