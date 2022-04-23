Galatasaray'ın iki başkan adayı da aynı hocayla çalışmak istiyor! Gönüllerdeki isim belli

Galatasaray'da Domenec Torrent ile yola devam edilmemesi neredeyse kesinleşirken, Okan Buruk ismi gündemin zirvesine oturdu. İki başkan adayı da Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceğinin sinyallerini daha önce vermişti. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk yeni hoca için karar verdi.

TEK İSİM BURUK

Sabah'ın haberine göre; iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün de aklında bu zorlu görev için Okan Buruk'u düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hazır olduğunu ve Galatasaray'a seve seve dönebileceğini söylemişti.

TÜRKİYE KUPASI VE LİG ŞAMPİYONLUĞU

Çalıştığı tüm takımlara yaptığı dokunuşlarla övgü toplayan Buruk, 2017-18'de kısıtlı bütçeyle Akhisar'da Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Başakşehir'de ise 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu elde ederek büyük ses getirmişti.

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