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Galatasaray'ın grubunda çılgın maç! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bu gece oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Kopenhag-Manchester United maçının galibi 4-3'lük skorla ev sahibi ekip oldu. İşte gecenin sonuçları...