Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, tur için büyük avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde Süper Lig'deki Göztepe maçı ertelenecek.

TUR GELİRSE EŞLEŞME DEVLERLE

Galatasaray'ın play-off turunu geçmesi durumunda son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşeceği belirtildi. Avrupa'daki ilerleyiş, lig takvimini de doğrudan etkileyecek.

GÖZTEPE MAÇI İLERİ TARİHE ALINACAK

TFF'nin, Galatasaray'ın 27. haftada Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı ileri bir tarihe erteleyeceği öğrenildi. Mevcut takvimde maçın 18 Mart'ta oynanması planlanıyor.

TFF daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak organizasyonlarda son 16 turuna yükselmeleri halinde, 27. hafta lig maçlarının ileri bir tarihe erteleneceğini duyurmuştu. Erteleme maçlarının yeni tarihi daha sonra ilan edilecek.

RÖVANŞ 25 ŞUBAT'TA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.