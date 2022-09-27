Galatasaray'ın Gomis'li reklam paylaşımına tepkiler çığ gibi: Ne demek oluyor bu!
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Galatasaray'ın taraftarlarına özel sunduğu bir emeklilik planı reklamında Bafetimbi Gomis'in fotoğrafının kullanılması taraftarın tepkisini çekti. Kariyerinin sonlarına yaklaşan 37 yaşındaki golcünün görselinin yer aldığı emeklilik planı paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar, "Ne demek oluyor bu!" şeklinde yorumlar yaptı.
Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol atma başarısı gösteren Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara 2 maçta doğrudan 6 puan kazandıran isim oldu. Deneyimli golcünün resmi hesaptan yapılan bir reklamda fotoğrafının kullanılması ise taraftardan eleştiri aldı.
GOMİS'İN FOTOĞRAFININ KULLANILMASI TEPKİ ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı kulübün taraftarlarına özel sunduğu bir emeklilik planı reklamında Bafetimbi Gomis'in fotoğrafına yer vermesi Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. 37 yaşındaki futbolcunun görselinin bir emeklilik planı reklamında kullanılmasını ironik bulan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Gomis futbolu bırakacak mı demek istiyorsunuz." ve "Ne demek oluyor bu!" şeklinde yorumlarda bulundu.