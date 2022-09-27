Galatasaray'ın Gomis'li reklam paylaşımına tepkiler çığ gibi: Ne demek oluyor bu!

Galatasaray'ın taraftarlarına özel sunduğu bir emeklilik planı reklamında Bafetimbi Gomis'in fotoğrafının kullanılması taraftarın tepkisini çekti. Kariyerinin sonlarına yaklaşan 37 yaşındaki golcünün görselinin yer aldığı emeklilik planı paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar, "Ne demek oluyor bu!" şeklinde yorumlar yaptı.

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol atma başarısı gösteren Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara 2 maçta doğrudan 6 puan kazandıran isim oldu. Deneyimli golcünün resmi hesaptan yapılan bir reklamda fotoğrafının kullanılması ise taraftardan eleştiri aldı.

GOMİS'İN FOTOĞRAFININ KULLANILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Sarı-kırmızılı kulübün taraftarlarına özel sunduğu bir emeklilik planı reklamında Bafetimbi Gomis'in fotoğrafına yer vermesi Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. 37 yaşındaki futbolcunun görselinin bir emeklilik planı reklamında kullanılmasını ironik bulan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Gomis futbolu bırakacak mı demek istiyorsunuz." ve "Ne demek oluyor bu!" şeklinde yorumlarda bulundu.

Tepki çeken görsel