Haberler

Galatasaray'ın Frankfurt Maçının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray'ın Frankfurt Maçının Hakemi Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Maçın hakemi İtalyan Marco Guida olacak.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'da karşı karşıya gelecek. Deutsche Bank Park'ta oynanacak mücadelenin hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida oldu. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Daniele Chiffi olacak. Maçta Marco Di Bello VAR, Dennis Higler ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Evlenecek çiftlere 'ehliyet' geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Evliliğe yeni kriter! Bunu yapmayan nikah masasına oturamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar Gazze'ye girdi

İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar girdi, patlamalar yaşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.