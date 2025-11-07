Haberler

Galatasaray'ın eski yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı

Galatasaray'ın eski yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kariyerinde bir dönem Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Eyüpspor formaları da giyen Leo Dubois 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

  • Leo Dubois 31 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı.
  • Leo Dubois Galatasaray formasıyla 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
  • Leo Dubois kariyeri boyunca 350 resmi maçta 13 gol attı ve 39 asist yaptı.

Kariyerinde Nantes, Lyon, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir formalarını giyen Dubois, yaptığı açıklamada fiziksel olarak iyi hissetmesine rağmen artık futbol dışında yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

"FUTBOL BANA HER ŞEYİ VERDİ"

İşte tecrübeli futbolcunun açıklamasında, "Benim için bir sayfa çevirme zamanı geldi. Bunca yıllık meslek kariyerinden sonra hayatımın bu bölümüne nokta koydum çocukluk hayalim gerçek oldu. Baba, anne, teşekkür ederim. 13 yaşında tutkumu yaşama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Değerlerimi terletmek, en güzel çimleri biçmek, güçlü renkleri savunmak, inanılmaz erkekler ve yeteneklerle bir soyunma odasını paylaşmak için kutsandım. Futbol bana her şeyi verdi. Bana sertliği, azmi, dirençliliği, öz şeffaflığı öğretti. Aynı zamanda bana asla unutamayacağım inanılmaz duygular verdi.

Bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkür ederim: FC Nantes ve Olympique Lyonnais güveniniz için teşekkür ederim. Galatasaray , Başakşehir FK ve Eyüpsor'a beni muhteşem ülkenizde ağırladığınız için teşekkür ederim. Beni şekillendiren tüm koçlarıma ve eğitmenlerime teşekkür ederim. İyi ve kötü zamanlarda beni destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Ve özellikle en zor zamanlarda bana sevgi, sabır ve güç veren yakınlarıma ve menajerlerime teşekkür ederim.

Galatasaray'ın eski yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı

Hiçbir şey kolay olmadı, ama her adım önemliydi. Ve tabii ki, benim en büyük gurur kaynağımı da unutmamak gerekir. EDF'ye teşekkür ederim, ülkemizin renklerini gururla temsil etme ve yüksek sesle duyurma şerefine nail oldum. Bu yolculuk bir mücadeleydi, onu tutku, adanmışlık ve bağlılıkla sonuna kadar yaşadım. Kramponlarımı bırakıyorum, teşekkürler futbol" ifadeleri yer aldı.

KARİYERİ

Kariyeri boyunca 350 resmi maça çıkan Leo Dubois bu karşılaşmalarda 13 gol ve 39 asistlik skor katkısı verirken, Galatasaray formasıyla 3 kez Süper Lig kazanma başarısı gösterdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayallerin bittiği o an: Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki var

Hayallerin bittiği o an: Taraftardan büyük tepki var
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadından kan donduran sözler
Motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk dev zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı sessiz sedasız dev zam geldi
Hayallerin bittiği o an: Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki var

Hayallerin bittiği o an: Taraftardan büyük tepki var
Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider

Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider
UEFA Avrupa Ligi'nde skandal koreografi: Türklerle savaş olmalı

UEFA Avrupa Ligi'nde skandal koreografi
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Miss Universe Ceren Arslan: Bu şanlı bayrağın altında yer almak gururum

Ceren Arslan: Kız kardeşiniz için aslan kesilmenize ihtiyacım var
Firari iş insanı Turgay Ciner de bahis soruşturmasına dahil edildi

Firari iş insanı da bahis soruşturmasına dahil edildi
Trump tarihi anlaşmayı duyurdu: Özbekistan 100 milyar doları aşkın alım ve yatırım yapacak

Trump'ın keyfi yerinde! Tarihi anlaşmayı bu sözlerle duyurdu
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının kardeşi: İki şüpheli var

En yakınlarındaki isim bir kişiyi işaret etti, o şüphe akıllara geldi
45 ilde dev FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı, 67'si tutuklandı

Dev FETÖ operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.