Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin, Süper Lig ekibine sportif direktör oluyor

Galatasaray'da yaklaşık 13 yıl tercümanlık yapan Mert Çetin, Antalyaspor'a sportif direktör olmaya hazırlanıyor. Akdeniz ekibiyle görüşmelere başlayan Çetin için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

2009 yılında Galatasaray'da tercüman olarak göreve başlayan Mert Çetin, Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in takımdan ayrılması sonrası görevi bırakmıştı. Çetin bambaşka bir pozisyonda sahalara geri dönüyor.

SPORTİF DİREKTÖR OLACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'da uzun yıllar tercüman olarak görev yapan Mert Çetin, Antalyaspor'a sportif direktör olmaya hazırlanıyor.

12 TEKNİK DİREKTÖR İLE ÇALIŞTI

Yaklaşık 13 yıl Galatasaray çatısı altında çalışan Çetin, Fatih Terim'in takımdan ayrılması sonrası görevini bırakmıştı. 2008-2009 döneminde Bülent Korkmaz'ın görevde olduğu dönemde Galatasaray'da tercüman olarak çalışmaya başlayan Mert Çetin, sarı-kırmızılı takımda 12 teknik direktör ile çalıştı.