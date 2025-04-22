- Galatasaray'ın efsaneleri Cizre'de gençlerle dostluk maçı yaptı

Kaymakam Baycar: " Cizre, Şırnak artık huzurun, güvenliğin kenti"

ŞIRNAK - Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu başkanlığında Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Galatasaray'ın efsane sporcularının Cizreli gençlerle oynadığı dostluk maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Galatasaray'ın efsane oyuncuları Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı ve Hasan Kabze gibi sporcuların yer aldığı Galatasaray takımı, Cizre Hamit Özalp Stadyumunda Cizreli gençlerle bir dostluk maçı yaptı. Cizre Hamit Özalp Stadyumunda oynanan dostluk maçı renkli görüntülere sahne olurken, türbinleri dolduran çok sayıda taraftar hem Galatasaray hem de Cizreli gençlere moral tezahüratı yaptı. Kıran kırana geçen maçı izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Alkılıç, Mert Korkmaz, Altan Aksoy, Cihan Haspolatlı ve Hasan Kabze'li Galatasaray takımı, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Cizreli gençlerden oluşan takımla karşılaştı. Maç sonunda hem saha içindeki sporcular hem de türbindeki taraftalar hem forma kapma yarışına hem forma imzalatma yarışına girdi. Efsane sporcular yoğun ilgiden dolayı stattan çıkmakta zorlandı.

"Cizre'de artık silah sesleri değil gol sesleri, taraftar sesleri yükseliyor"

Dostluk maçı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Galatasaraylı Sporcular Derneği yönetimini ve eski futbolcuları ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, Cizre'de artık silah sesleri değil, gol seslerinin, taraftar seslerinin yükseldiğini söyledi. Kaymakam Baycar, "Bölgemizin arzuladığı ve özlediği bir atmosfer ve ortam. Bunun için çok keyifli bir program geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hep ekranda gördükleri takımının ve öncü olarak gördükleri futbolcularla olmanın heyecanı içindeler. Artık, Cizre, Şırnak huzurun, güvenliğin kenti. Bir zamanlar sıkıntılarla anılan bölgemizde artık spor, sanat, kültür ve eğitim faaliyetleri ile sürekli gündeme geliyoruz. Her bir faaliyetimiz bizleri gururlandırıyor. Geldiğimiz noktayı tüm ülkeye gösteriyor. İnşallah daha da iyi olacağız. Bugün Cizre'miz çok huzurlu. Diğer büyük kulüplerimizde buraya davet ediyoruz. Yeni bir dönem başladı bizler için. Artık bu kentlerde silah sesleri değil gol sesleri, taraftar sesleri yükseliyor" dedi.

"Cizre davetini seve seve kabul ettik"

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın Cizre davetini seve seve kabul ederek buraya geldiklerini ifade eden Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, "Buradaki gençlerle beraber olduk. Hepsinin yüzü gözlerinin içi gülüyordu. Bizde buna bir katkıda bulanmaktan dolayı çok mutlu olduk. Şırnak'ı böyle beklemiyorduk açıkçası. Bu şaşırma bizleri çok mutlu etti. Biliyorsunuz 30 milyon civarında bir taraftar topluluğumuz var. Bütün ülkedeki taraftar Galatasaray'ı görmeye susamış vaziyette. Takımımızın bütün beldelere şehirlere gitme ihtimali yok. Bizde bu açığı bir şekilde kapatmaya çalıyoruz. Galatasaray sevgisinde olan taraftarla hem formalarımızı hem sporcularımızı buluşturmaya çalışıyoruz. buda onlardan en güzellerinden biri oldu" diye konuştu.

Diğer bölge ve illerden de yoğun bir talep aldıklarını ifade eden Nazifoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi 30. Grupta mücadele eden Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü sporcularını İstanbul'a davet ettiklerini Galatasaray kadın takımı ile de bir maç yaptıracaklarını sözlerine ekledi.

"Cizreli gençlerin bu coşkusu bize de büyük bir moral oldu"

İki günden bu yana Cizre'de muhteşem bir ilgi gördüklerini ve muhteşem bir zaman geçirdiklerine vurgu yapan Altan Aksoy, kendilerinin de gençlere ilham olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu coğrafyaya ilk defa gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aksoy, "İyi ki de buraya gelmişim. Çok keyifli bir süreç geçirdik burada. Dün yaptığımız söyleşide geçlerin heyecanını sevgisini hissetmek bizim adımıza da keyif vericiydi. Bu günde maçımızı oynadık. Gayet keyifli bir ortam oldu. Gerçekten ülkemizin her yeri ayrı bir güzel. bunu Cizre'yi görerek bir kez daha tespit etmiş olduk" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın tecrübeli eski defans oyuncusu Mert Korkmaz ise Cizre'de gençlerle çok güzel vakit geçirdiklerini gençlerin gözlerindeki ışıltıyı yakından gördüklerini vurgulayarak kendilerinin de mutluluk duyduklarını anlattı.

Vatandaşlardan Ahmet Gümüş, "Galatasaray'ın eski futbolcularının burada olması bir Cizreli olarak gayet bizleri mutlu etti. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgemizde zaten bir futbol sevgisi ve aşkı vardı, belki de yarın gençlerimiz büyük takımlarda forma giymelerinde ve örnek olmalarında çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Leyla Cağırga da, "Bir Galatasaraylı olarak kendimle çok gurur duyuyorum. Galatasaraylı oyuncularla oynayacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Böyle bir imkan verildiği için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok mutluyum heyecanımı en mutluluğumu sözlerle ifade edemiyorum" diye konuştu.

Rojda Kaya ise, "Ben koyu bir Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın eski oyuncularla oynamak gerçekten çok güzel bir duygu. Olağanüstü bir hayalim gerçekleşti. Çok heyecanlıydım ve gerçekten çok güzel bir maç geçirdik. Bu anı hiç unutmayacağım benim için unutulmaz bir anı olarak kalacak. Maçın öncesinde sonrasında da çok heyecanım vardı siz de görüyorsunuz heyecandan konuşamıyorum sesim titriyor."