Galatasaray'ın hazırlık maçları programı belli oldu
Galatasaray, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. İlk hazırlık maçı 24 Temmuz'da AC Monza ile, ikincisi 27 Temmuz'da Venezia ile, üçüncüsü ise 8 Ağustos'ta Villarreal ile İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY Futbol A Takımı'nın Avusturya kampındaki hazırlık maç programı belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp gerçekleştirecek. Galatasaray, kamp sürecindeki ilk hazırlık maçını 24 Temmuz Cuma günü Raiffeisen Arena'da İtalyan ekibi AC Monza ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar ikinci hazırlık maçında ise 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda Venezia FC ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın Avusturya kampı sonrası üçüncü hazırlık maçı ise İstanbul'da yapılacak. Sarı-kırmızılı ekip, Villarreal CF ile 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak.
Hazırlık maçlarının programı şu şekilde açıklandı:
24 Temmuz Cuma (21.00 TSİ) | Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)
27 Temmuz Pazartesi (21.00 TSİ) | Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadı)
8 Ağustos Cumartesi (21.00 TSİ) | Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)