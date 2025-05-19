Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Yalova'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Yalova'da Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Yalova'da Coşkuyla Kutlandı
Haber Videosu

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Yalova'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Taraftarlar sokaklarda konvoylar oluşturarak zaferlerini kutladılar.

- Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Yalova'da coşkuyla kutlandı

YALOVA - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın zaferi Yalova'da coşkuyla kutlandı.

Trendyol Süper Lig'inde 25. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızın sahibi olan Galatasaray'ın şampiyonluğu Yalova'da da kutlandı. Evinde Kayserispor'u ağırlayan sarı-kırmızılıların 3-0'lık galibiyeti elde etmesinin ardından Yalova'daki taraftarlar kendini sokaklara attı. Kentin cadde ve sokaklarında araçlarıyla konvoylar uluşturan Galatasaraylılar, 25. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kent meydanına gelen taraftarlar marşlar ve şarkılar eşliğinde eğelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Spor
Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti

Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Eyüpspor maçına damga vuran görüntü
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren iddia: O kişiyi tanımıyorum
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.