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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk Fenerbahçe'ye ateş püskürdü

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor deplasmanı öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Eyüpspor - Fenerbahçe maçını izlediğini ve sahada yaşananlrın adaletsiz olduğunu dile getiren Öztürk, "Eyüpspor'un hakkı yendi. Avrupa yolunda 2 puanı gasp edildi. Ben bir tarafım, bir şey diyemiyorum. TFF Başkanı benden daha objektiftir, objektif bir açıklama yapacaktır" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor deplasmanı öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

Öztürk'ün açıklamaları şöyle;

"En zorlandığımız, en takıldığımız, en puan kaybettiğimiz deplasmanlardan biri. Umuyorum ki hakem konuşmadan, sadece futbol konuşarak, fair-play ruhuna uygun, güzel bir maç olur. Kazanır döner, maratonumuza devam ederiz.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçını izledim. Aynı anda 9 maçın hepsini seyretmek mümkün olmuyor ama ikinci sıradaki rakibimizin maçı olunca seyrettim. Futbol sahada oynansın, futbol adaletli olsun diyoruz. İrfan Can Kahveci, Caner'e öyle bir dirsek koydu ki hakem birazdan düdüğü çalıp maçı durduracak dedik. Faulden öteydi. Sarı kartlıktı. Devam ettirdi, o görmedi, yan hakem görmedi. Yan hakemler de FIFA hakemiydi yanılmıyorsam, ilginç. Yayıncı kuruluş da her zamanki gibi gündeme getirmedi. Gol oldu. Arkasında Eyüp'ün bir golü faul nedeniyle sayılmadı, ben ofsayt zannettim.

TFF başkanımız, 19 takımın tamamını takip ediyor. İki hafta önce gördük. Büyük bir ilgiyle maçı izlemiş ve Eyüp'ün hakkının yendiğini söyledi. Sanırım TFF Başkanının Eyüp'ün hakkının yenip yenmediğine dair bir açıklaması olacaktır. Biz taraf olduğumuz için Eyüpspor'un hakkı yendi. Avrupa yolunda 2 puanı gasp edildi. Ben bir tarafım, bir şey diyemiyorum. TFF Başkanı benden daha objektiftir, objektif bir açıklama yapacaktır.

Artık şu yalıydı yapıydı tiyatroydu, bunlardan uzak durmak istiyorsanız bir tiyatro reklamı yapayım. Çok tiyatro konuşuluyor. Boğaz'da büyük bir mekan var, zannediyorum Büyükdere'de. Fuat Paşa Yalısı Tiyatrosu... İzlemenizi öneririm. Fuat var, yalı var, yalı olunca üstünde yapı var, paşa var, tiyatro var. Saygılar. İyi yıllar."

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk Fenerbahçe'ye ateş püskürdü
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYasar Unal:

TS maçını konuş yiğitsen.

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Haber Yorumlarıhüseyin okan dağıstanlı:

Ya arkadaş sen ne uyanıksın işiniz algı... Muslera'nın Trabzonspor maçında yaptığı top yerine boşa sallanan çift yumruk Trabzonspor kaybettiği puanı da konuşsana erkeksen.... Davidson un attığı tekmelerle hem rakibin golden edilen hem giden puanı nı konuşsana...cırcır böceği

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