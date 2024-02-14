Galatasaray'ı eleyen Kopenhag sahasında dağıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları dün gece oynanan 2 karşılaşmayla başladı.
KOPENHAG DAĞILDI
Nefes kesen mücadelelerde Galatasaray'ı eleyen Kopenhag sahasında Manchester City'e 3-1 yenilirken Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kevin De Bruyne, 45+1. dakikada Bernardo Silva ve 90+2. dakikada Phil Foden, Kopenhag'ın golünü 34. dakikada Magnus Mattsson kaydetti.
REAL TEK GOLLE GÜLDÜ
Gecenin nefes kesen diğer maçında Real Madrid ise deplasmanda RB Leipzig'i Brahim Diaz'ın golüyle mağlup etti. Maçta RB Leipzig'in 1 golü iptal edildi.