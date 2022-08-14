Galatasaray'ı deviren Giresunsporlu futbolculardan olay gönderme
Galatasaray'ı evinde deviren Giresunsporlu futbolculardan olay bir gönderme geldi. Soyunma odasında galibiyeti kutlayan futbolcular, sarı-kırmızılıların yeni transferi Dries Mertens'in meşhur gol sevincini taklit etti.
Giresunspor, Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibini 1-0 mağlup etti.
SOYUNMA ODASI FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU
Giresunsporlu futbolcular galibiyeti kutlarken, soyunma odasından gelen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
YENİ TRANSFERE OLAY GÖNDERME
Giresunspor'a galibiyeti getiren golü atan Borja Sainz ile savunma oyuncusu Sergen Picinciol'un toplu çekilen fotoğrafta dil çıkardıkları görüldü. İki futbolcunun bu hareketi Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'e gönderme olarak yorumlandı. Bilindiği üzere Belçikalı yıldız attığı gollerden sonra dil çıkararak sevinç yaşıyordu.