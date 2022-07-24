Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Muslera, Elabdellaoui, Abdülkerim Bardakçı, Nelsson, Aanholt, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba ve Gomis ilk 11'i ile başladı. Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ise Erdem Canpolar, Bruma, Sadık Çiftpınar, Petretta, Hadergjonaj, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Turgay Gemicibaşı, Ouannes ve Bahoken ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Yaklaşık 20 bin kadar sarı-kırmızılı taraftar, Kasımpaşa karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk lehine de tezahüratlarda bulundu. Ayrıca maç sonu yeni transfer Seferovic, taraftarlara üçlü çektirdi.